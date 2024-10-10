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На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД

Россия, Четверг 10 октября 2024 08:36
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На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД Фото: на аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом 10 октября (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом. Военный объект расположен в 410 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"410 км от линии боевого столкновения, под Майкопом на аэродроме уничтожен склад ГСМ", - рассказал он.

Удар по аэродрому "Ханская"

В ночь на 10 октября в России, в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская".

Недалеко от аэродрома начался пожар. В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа. При этом об атаке на Адыгею, где горит военный аэродром в ведомстве не сообщали.

В свою очередь, глава Адыгеи подтвердил атаку и последующий пожар "в пригороде Майкопа" и заявил об эвакуации жителей поселка Родниковый, который прилегает к военному аэродрому "Ханская".

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На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД
На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД
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