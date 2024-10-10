Сили оборони України вдарили по аеродрому "Ханська" в РФ, де перебували 57 літаків

В районі цілі працювала російська ППО, зафіксовано займання.

На аеродромі базувалися військові літаки Су-34 та Су-27. Наразі уточнюється більш детальна інформація щодо наслідків ураження.

Операцію здійснили сили СБУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сили спеціальних операцій ЗСУ. Спільні бойові дії українських підрозділів по критичних цілях російських збройних сил триватимуть і надалі.

Разом з тим джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що під час атаки на об’єкті перебували 57 одиниць російської авіації, серед яких бойові та тренувальні літаки, а також вертольоти. Зокрема, на аеродромі базувалися:

Су-34 - 12 бортів;

Diamond DA42 - 2 борти;

Л-39 - 37 бортів;

Су-35С - 4 борти;

Мі-8 - 2 борти.

Після влучання почалася масштабна пожежа, супроводжувана детонацією боєприпасів. Точна кількість знищеної техніки наразі уточнюється, але супутникові знімки підтверджують значні руйнування.

За інформацією джерел у СБУ, цей аеродром використовувався російськими військовими для дозаправки літаків та завдання ракетно-бомбових ударів по Україні. Місцева влада оголосила евакуацію через масштабні пожежі на місці події.

В той самий час, дрони СБУ, ГУР та ЗСУ завдали удару по складу іранських дронів "Шахед" в районі міста Ейськ. У результаті атаки сталося кілька потужних вибухів, які викликали пожежу та детонацію на складі безпілотників.

Представники ГУР МО зазначають, що спільні операції Сил оборони знищують військовий потенціал РФ. Україна активно нарощує можливості для ударів по військових об’єктах противника в глибокому тилу.

Наслідки операцій та завдані втрати російській армії наразі уточнюються.