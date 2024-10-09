Силы обороны Украины успешно поразили базу хранения "Шахедов", - Генштаб

По данным Генштаба, на базе хранилось около 400 ударных дронов. В Генштабе уточнили, что за результатами наблюдения было зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

"Уничтожение базы хранения БПЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских окупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел. Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре россияне заявляли о том, что в Краснодарском крае и Тверской области были атакованы склады с оружием окупантов.

Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

Удар по предприятиям по производству "Шахедов"

Напомним, в начале апреля беспилотники сил обороны впервые атаковали предприятия в республике Татарстан в России. Тогда взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем тысяче километров от границы с Украиной.

Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что при атаке на российские объекты не использовалось иностранное оружие . Он также подтвердил, что на одном из пораженных объектов в Татарстане было производство "по сборке "Шахедов" и "Гераней". Более того, одно из зданий, расположенное рядом с предприятием - было поражено российской противовоздушной обороной.

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