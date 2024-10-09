Сили оборони України успішно уразили базу зберігання "Шахедів", - Генштаб

За даними Генштабу, на базі зберігалося близько 400 ударних дронів. У Генштабі уточнили, що за результатами спостереження було зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

"Знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні росіяни заявляли про те, що у Краснодарському краї та Тверській області були атаковані склади зі зброєю окупантів.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Удар по підприємствах з виробництва "Шахедів"

Нагадаємо, на початку квітня безпілотники Сил оборони вперше атакували підприємства у республіці Татарстан у Росії. Тоді вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.

Згодом представник ГУР Андрій Юсов розповів, що під час атаки на російські об'єкти не використовувалась іноземна зброя. Він також підтвердив, що на одному з уражених об'єктів в Татарстані було виробництво "зі складання "Шахедів" та "Гераней". Ба більше, одна із будівель, яка розташована поруч із підприємством - була уражена російською протиповітряною обороною.

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