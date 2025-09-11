RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Силы обороны Украины блокировали продвижение врага в Купянске, - военный

Фото: украинские войска не дали врагу прорваться в Купянске (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Подразделения Сил обороны Украины заблокировали врага в городе Купянск и зачистили участки, где оккупанты смогли закрепиться.

Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Эспрессо.

"На текущий момент наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на Харьковщине. Нужно понимать, что в городе Купянск Силам обороны удалось блокировать противника и зачистить его в тех местах, где они предварительно смогли инфильтроваться", - рассказал Федоренко.

По его словам, на северо-западных окраинах города украинские военные также взяли под огневой контроль те места, где враг массово пытается переправляться с левого на правый берег.

"Переправа у них выглядит, как натянутый трос через реку, это не штатная понтонная переправа. Однако, лодки и плоты дают возможность противнику выполнять задачи по доставке живой силы, хотя и с трудом", - пояснил он.

Военный отметил, что враг всю ночь проводил активные штурмовые действия в районе населенного пункта Меловое.

"В районе Двуречной без изменений. Возле населенного пункта Меловое сегодня всю ночь продолжались тяжелые и жесткие бои. Противник перешел линию государственной границы чуть южнее населенного пункта Меловое. Как следствие Силы обороны Украины встретили врага с боем, а потому противнику не удалось проломить границу на какое-то существенное расстояние", - добавил Федоренко.

Ситуация на фронте

Заметим, что за минувшие сутки на Купянском направлении было зафиксировано четыре атаки оккупантов. Как сообщал Генштаб, Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

Подробнее о ситуации по всем направлениям фронта можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, потери армии РФ за последние сутки составили почти 900 человек. В то же время украинские защитники также уничтожили:

  • четыре танка,
  • две бронемашины,
  • 22 артсистемы,
  • более 340 дронов оперативно-тактического уровня,
  • 27 крылатых ракет,
  • почти полсотни единиц автомобильной техники,
  • две тяжелые огнеметные системы оккупантов.
Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскВойна России против Украины