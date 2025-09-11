Силы обороны Украины блокировали продвижение врага в Купянске, - военный

"На текущий момент наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на Харьковщине. Нужно понимать, что в городе Купянск Силам обороны удалось блокировать противника и зачистить его в тех местах, где они предварительно смогли инфильтроваться", - рассказал Федоренко.

По его словам, на северо-западных окраинах города украинские военные также взяли под огневой контроль те места, где враг массово пытается переправляться с левого на правый берег.

"Переправа у них выглядит, как натянутый трос через реку, это не штатная понтонная переправа. Однако, лодки и плоты дают возможность противнику выполнять задачи по доставке живой силы, хотя и с трудом", - пояснил он.

Военный отметил, что враг всю ночь проводил активные штурмовые действия в районе населенного пункта Меловое.

"В районе Двуречной без изменений. Возле населенного пункта Меловое сегодня всю ночь продолжались тяжелые и жесткие бои. Противник перешел линию государственной границы чуть южнее населенного пункта Меловое. Как следствие Силы обороны Украины встретили врага с боем, а потому противнику не удалось проломить границу на какое-то существенное расстояние", - добавил Федоренко.