Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ и химзавод в России (фото, видео)

09:06 20.05.2026 Ср
2 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Елена Чупровская
Фото: Горит один из крупнейших НПЗ России (росСМИ)
Пожары на нефтяной инфраструктуре РФ разгорелись с новой силой 20 мая - вспыхнули НПЗ в Нижегородской области и химзавод в Ставропольском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков ASTRA.

НПЗ в Кстове: пожар на ключевом заводе Лукойла

Утром 20 мая жители Кстово Нижегородской области сообщили о взрывах и пожаре. По кадрам очевидцев аналитики ASTRA установили: поражен объект в юго-западной части НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - скорее всего, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ.

Именно эта установка готовит сырую нефть и разделяет ее на основные фракции: бензин, керосин, дизельное топливо и другие продукты.

Местные власти из-за атаки перевели школьников Кстовского района на дистанционное обучение и рекомендовали не отправлять детей в детские сады.

Фото: последствия атаки на НПЗ (t.me/astrapress)

Что это за завод

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он обеспечивает горючим прежде всего Московский регион.

Мощность переработки - около 17 миллионов тонн нефти в год. Завод производит более 50 видов продуктов:

  • автомобильный, авиационный и дизельный бензин;
  • нефтяные битумы;
  • парафины и другие продуктыДроны атаковали один из крупнейших НПЗ и химзавод в России (фото, видео)

Фото: Дроны ударили по заводу Лукойла - горящему в Кстове (t.me/astrapress)

Удар по химическому комбинату на Ставрополье

Также поражен "Невиномысский Азот" в Ставропольском крае. Это один из крупнейших химических комбинатов России, который производит аммиак, метанол и технические кислоты - сырье для взрывчатых веществ.

Министерство обороны России заявило об уничтожении якобы 273 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.

Напомним, только накануне Силы обороны Украины нанесли удары по двум важным нефтяным объектам, сообщало РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил важность дипломатических ударов по инфраструктуре противника. "Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", - добавил глава государства.

