Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ и химзавод в России (фото, видео)
Пожары на нефтяной инфраструктуре РФ разгорелись с новой силой 20 мая - вспыхнули НПЗ в Нижегородской области и химзавод в Ставропольском крае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитиков ASTRA.
НПЗ в Кстове: пожар на ключевом заводе Лукойла
Утром 20 мая жители Кстово Нижегородской области сообщили о взрывах и пожаре. По кадрам очевидцев аналитики ASTRA установили: поражен объект в юго-западной части НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - скорее всего, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ.
Именно эта установка готовит сырую нефть и разделяет ее на основные фракции: бензин, керосин, дизельное топливо и другие продукты.
Местные власти из-за атаки перевели школьников Кстовского района на дистанционное обучение и рекомендовали не отправлять детей в детские сады.
Фото: последствия атаки на НПЗ (t.me/astrapress)
Что это за завод
"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он обеспечивает горючим прежде всего Московский регион.
Мощность переработки - около 17 миллионов тонн нефти в год. Завод производит более 50 видов продуктов:
- автомобильный, авиационный и дизельный бензин;
- нефтяные битумы;
- парафины и другие продукты
Фото: Дроны ударили по заводу Лукойла - горящему в Кстове (t.me/astrapress)
Удар по химическому комбинату на Ставрополье
Также поражен "Невиномысский Азот" в Ставропольском крае. Это один из крупнейших химических комбинатов России, который производит аммиак, метанол и технические кислоты - сырье для взрывчатых веществ.
Министерство обороны России заявило об уничтожении якобы 273 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.
Напомним, только накануне Силы обороны Украины нанесли удары по двум важным нефтяным объектам, сообщало РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил важность дипломатических ударов по инфраструктуре противника. "Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", - добавил глава государства.