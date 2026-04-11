Силы обороны "подожгли" нефтестанцию РФ, которая питает базы авиации и флота

Удары по нефтяной инфраструктуре

Как сообщили источники, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами беспилотных систем (СБС) атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Крымская" в Краснодарском крае.

Этот объект входит в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" и обеспечивает горючим базу тактической авиации в Крымске и Черноморский флот РФ в Новороссийске.

"СБУ последовательно снижает способности врага в военной, экономической и логистической сферах. Подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем, пока россия будет вести войну против Украины", - отметил информированный источник в СБУ.

По данным местных властей, на территории станции после атаки возник пожар. Также в Генштабе подтвердили поражение нефтебазы "Гвардейская" в оккупированном Крыму.

Уничтожение складов и пунктов управления

Кроме нефтяных объектов, украинские военные нанесли удары по логистическим узлам на оккупированных территориях:

Склады боеприпасов - зафиксировано попадание в районах Макеевки и Донецка, а также в Осипенко Запорожской области.

Пункты управления БПЛА - огневое поражение нанесено в районах Коновалова (Запорожье) и Голой Пристани (Херсонская область).

Живая сила - поражены места сосредоточения личного состава врага вблизи Степного, Степногорска, Приазовского и Рыбного.

В Генштабе отметили, что эти меры направлены на снижение наступательного потенциала агрессора.

"Каждый такой удар ослабляет ресурсную базу агрессора и усложняет обеспечение его войск", - подчеркнул источник в спецслужбах.