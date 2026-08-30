ua en ru
Вс, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ устроили "горячую" ночь в РФ: под ударом НПЗ, база дронов и аэродром

11:57 30.08.2026 Вс
3 мин
Генштаб сообщил о поражении сразу трех важных объектов на территории России
aimg Мария Науменко
ВСУ устроили "горячую" ночь в РФ: под ударом НПЗ, база дронов и аэродром Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 30 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Одной из целей стал Киришский нефтеперерабатывающий завод в Кирише Ленинградской области РФ. После поражения на территории предприятия возник пожар.

Киришский НПЗ, также известный как "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом России и крупнейшим на Северо-Западе страны. Его мощность составляет около 20 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит моторное и авиационное топливо, дизельное горючее и другую нефтепродукцию. По данным Генштаба, завод вовлечен в обеспечение потребностей российских войск.

Еще один удар пришелся на Миллерово Ростовской области. Там украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. На объекте также был зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ейске Краснодарского края РФ был поражен военный аэродром "Ейск". После атаки на территории объекта возник пожар.

В Генеральном штабе отметили, что степень нанесенного противнику ущерба пока уточняется.

Зеленский подтвердил поражение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил , что Силы обороны этой ночью поразили ряд важных объектов на территории России.

"Наши дальнобойные ответы работают на разных расстояниях и в разных плоскостях, но всегда справедливо и так, чтобы лишать Россию ресурсов вести ее жестокую войну", - заявил он.

Зеленский отметил, что ночью Силы обороны Украины поразили места хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников в Орловской и Ростовской областях РФ.

Также был поражен военный аэродром в Ейске и объект в Черном море. Отдельно президент сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области, который, по его словам, ежемесячно приносит миллионы долларов в российский военный бюджет.

Зеленский также напомнил о недавних дальнобойных ударах по объектам в Башкортостане и Архангельской области.

"Россия каждый день должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла. И важно, чтобы наше дальнобойное влияние дополнялось новыми санкционными шагами партнеров против российской военной инфраструктуры", - подчеркнул президент.

По его словам, значительная часть вооружения, используемого Россией для атак по украинским городам, зависит от иностранных компонентов, химических веществ и станков.

"Постоянно передаем партнерам детали по российским схемам обхода санкций. Благодарен всем, кто помогает их закрывать", - добавил Зеленский.

Напомним, российский топливный рынок уже ощущает последствия украинских ударов по НПЗ. В конце августапроизводство бензина в РФ сократилось примерно до 70% внутреннего спроса.

Кроме того, Москва продлила запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до 30 сентября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина НПЗ Вооруженные силы Украины Краснодарский край
Новости
РФ запускает по Украине реактивные дроны с конвейера. "Флэш" назвал количество за месяц
РФ запускает по Украине реактивные дроны с конвейера. "Флэш" назвал количество за месяц
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне