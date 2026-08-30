Сили оборони "мінуснули" п'ять систем ППО на двох російських аеродромах (фото)
Сили оборони України вночі 30 серпня завдали масованого удару по російських військових аеродромах "Єйськ" та "Міллерово". У результаті операції знищено п'ять об'єктів ППО, склади боєприпасів та технічні споруди окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра" та повідомлення розробників БпЛА Fire Point.
Ураження на аеродромі "Єйськ"
У Краснодарському краї підрозділи 1-го окремого центру СБС за допомогою дронів FP-1 завдали точних ударів по території військового аеродрому та навколишніх населених пунктах.
Внаслідок атаки знищено:
- ЗРГК "Панцир-С1";
- РЛС "Сопка-2" (12Л6);
- РЛС "Каста 2Е2" (поблизу н.п. Шабельське);
- Склад авіаційного озворення.
За даними супутникових знімків NASA та геолокацій, після вибухів на об'єкті виникли масштабні пожежі щонайменше у трьох місцях.
Фото: ЗСУ знищили 5 елементів ППО та склади БП (t.me/firepointofficial)
Удари по аеродрому "Міллерово"
У Ростовській області під приціл українських безпілотників потрапили об'єкти на аеродромі "Міллерово" та поблизу населеного пункту Долотинка. На цієї локації знищено:
- РЛС "РСП-27" (ДРЛ-27) та РЛС "Небо-СВ";
- Склади боєприпасів;
- Технічно-експлуатаційну частину.
Головною ціллю удару став модуль ДРЛ-27. Це аеродромний диспетчерський radar, який є критично важливим елементом управління повітряним рухом і працює в єдиній системі з посадковим локатором ПРЛ-27.
Усі втрати ворожої техніки та інфраструктури підтверджені даними дорозвідки.
Нічні удари по об'єктах у РФ
Нагадаємо, в ніч на 30 серпня Сили оборони України провели серію успішних операцій на території РФ.
Зокрема, підрозділи ЗСУ уразили одразу три важливі військово-промислові об'єкти ворога - під ударом опинилися нафтопереробний завод, база зберігання дронів та військовий аеродром.
Окрім цього, протягом 29 серпня та в ніч на 30 серпня українські захисники вдарили по складах боєприпасів, пунктах управління та РЛС російських окупантів у ході системного полювання на критичні цілі ворога.