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Сили оборони "мінуснули" п'ять систем ППО на двох російських аеродромах (фото)

16:00 30.08.2026 Нд
2 хв
Росія втратила ключові локатори
aimg Сергій Козачук
Сили оборони "мінуснули" п'ять систем ППО на двох російських аеродромах (фото) Фото: ЗСУ знищили 5 елементів ППО та склади БП (dpsu.gov.ua)
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Сили оборони України вночі 30 серпня завдали масованого удару по російських військових аеродромах "Єйськ" та "Міллерово". У результаті операції знищено п'ять об'єктів ППО, склади боєприпасів та технічні споруди окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді "Мадяра" та повідомлення розробників БпЛА Fire Point.

Ураження на аеродромі "Єйськ"

У Краснодарському краї підрозділи 1-го окремого центру СБС за допомогою дронів FP-1 завдали точних ударів по території військового аеродрому та навколишніх населених пунктах.

Внаслідок атаки знищено:

  • ЗРГК "Панцир-С1";
  • РЛС "Сопка-2" (12Л6);
  • РЛС "Каста 2Е2" (поблизу н.п. Шабельське);
  • Склад авіаційного озворення.

За даними супутникових знімків NASA та геолокацій, після вибухів на об'єкті виникли масштабні пожежі щонайменше у трьох місцях.

Сили оборони &quot;мінуснули&quot; п'ять систем ППО на двох російських аеродромах (фото)

Фото: ЗСУ знищили 5 елементів ППО та склади БП (t.me/firepointofficial)

Удари по аеродрому "Міллерово"

У Ростовській області під приціл українських безпілотників потрапили об'єкти на аеродромі "Міллерово" та поблизу населеного пункту Долотинка. На цієї локації знищено:

  • РЛС "РСП-27" (ДРЛ-27) та РЛС "Небо-СВ";
  • Склади боєприпасів;
  • Технічно-експлуатаційну частину.

Головною ціллю удару став модуль ДРЛ-27. Це аеродромний диспетчерський radar, який є критично важливим елементом управління повітряним рухом і працює в єдиній системі з посадковим локатором ПРЛ-27.

Усі втрати ворожої техніки та інфраструктури підтверджені даними дорозвідки.

Нічні удари по об'єктах у РФ

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня Сили оборони України провели серію успішних операцій на території РФ.

Зокрема, підрозділи ЗСУ уразили одразу три важливі військово-промислові об'єкти ворога - під ударом опинилися нафтопереробний завод, база зберігання дронів та військовий аеродром.

Окрім цього, протягом 29 серпня та в ніч на 30 серпня українські захисники вдарили по складах боєприпасів, пунктах управління та РЛС російських окупантів у ході системного полювання на критичні цілі ворога.

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