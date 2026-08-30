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Силы обороны ударили по складам, пунктам управления и РЛС оккупантов

13:35 30.08.2026 Вс
2 мин
Украинские военные продолжают охоту на важные цели противника
aimg Татьяна Степанова
Силы обороны ударили по складам, пунктам управления и РЛС оккупантов Фото: ВСУ ударили по складам, пунктам управления и РЛС оккупантов (Getty Images)
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Подразделения Сил обороны Украины 29 августа и в ночь на 30 августа нанесли поражение ряду военных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

На Донбассе поражен состав госпилотчиков подразделения "Рубикон" в Харцызске и пункт управления дронами оккупантов в районе Млечного.

Также поражены пункты управления противника в Суходольске Луганской области.

Кроме того, поражены склады материально-технических средств в Бердянском и Горняке Донецкой области, а также Красносельском (ВОТ АР Крым).

В Кадиевке Луганской области поражен склад боеприпасов россиян.

Отдельно поражена радиолокационная станция противника в Павличах Брянской области РФ.

Также, по результатам анализа дополнительных данных, подтверждено уничтожение 27 августа зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Клетни Брянской области РФ.

Последние удары по объектам РФ

Напомним, в ночь на 30 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории России.

Одной из целей стал Киришский нефтеперерабатывающий завод в Кирише Ленинградской области РФ. После поражения на территории предприятия возник пожар.

Еще один удар пришелся на Миллерово Ростовской области. Там украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. На объекте также был зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ейске Краснодарского края РФ был поражен военный аэродром "Ейск". После атаки на территории объекта возник пожар.

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