Силы обороны ударили по складам, пунктам управления и РЛС оккупантов

Фото: ВСУ ударили по складам, пунктам управления и РЛС оккупантов (Getty Images)

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Подразделения Сил обороны Украины 29 августа и в ночь на 30 августа нанесли поражение ряду военных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

На Донбассе поражен состав госпилотчиков подразделения "Рубикон" в Харцызске и пункт управления дронами оккупантов в районе Млечного. Также поражены пункты управления противника в Суходольске Луганской области. Кроме того, поражены склады материально-технических средств в Бердянском и Горняке Донецкой области, а также Красносельском (ВОТ АР Крым). В Кадиевке Луганской области поражен склад боеприпасов россиян. Отдельно поражена радиолокационная станция противника в Павличах Брянской области РФ. Также, по результатам анализа дополнительных данных, подтверждено уничтожение 27 августа зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Клетни Брянской области РФ.