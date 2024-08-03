Силы обороны в ходе ночной российской атаки сбили 24 "Шахеда" из 29-ти

В ночь на 3 августа противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донбасса, двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П с воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 29 ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений: мыс Чауда – Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в пределах Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей.