Сили оборони в ході нічної російської атаки збили 24 "Шахеди" з 29-ти

У ніч на 3 серпня противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" з напрямків: мис Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

У результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.