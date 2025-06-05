Сто дней на реформу: командующий СБС "Мадьяр" запускает масштабные изменения в отношении дронов в Украине
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ "Мадьяр" анонсировал масштабную реформу в ближайшие 100 дней в должности. Хочет обеспечить технологическое преимущество на фронте, а также повысить эффективность СБС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди.
Новый лидер СБС "Мадьяр" представил 100-дневный план трансформации войска. В фокусе - системность, прозрачность и безжалостное уничтожение врага.
Так, Роберт Бровди перечислил первоочередные шаги, которые он собирается реализовать в течение первых 100 дней в должности.
Имплементация опыта: "никаких новых велосипедов - только проверенное"
По словам "Мадьяра", главная задача сейчас - использовать весь накопленный опыт в новой системе.
Таким образом, все подразделения Сил беспилотных систем, которые работают на фронте, перейдут на одну общую электронную платформу для управления и отчетности в режиме онлайн. Ожидается, что уже в июне-июле 2025 года эта система полноценно заработает, позволяя планировать операции, контролировать результаты и координировать действия в реальном времени.
Прозрачные результаты вместо разговоров
Мадьяр поставил жесткое KPI - 6-7 подразделений СБС должны войти в ТОП-10 самых результативных по официальной статистике ВСУ уже в ближайшее время. Принцип прост: или ты воюешь - или занимаешься самоуничтожением "контентом".
12 слоев влияния: новая тактика борьбы с врагом
Используя опыт 414 ОБр, вся Линия дронов будет покрывать 12 взаимодополняющих слоев тактической и оперативной глубины.
Речь идет о РЭБ, РЭР, антидронных средствах, дистанционном минировании, мобильных РЛС, истребителях вражеских БПЛА - с одновременным обучением экипажей и поставкой всего необходимого.
Боеприпасы не "на остатке", а "под задачу"
Цель - собственное производство боеприпасов и их своевременная доставка к пилотам. Наращивается НРК-логистика - наземные роботизированные комплексы станут ключевыми в доставке дронов, зарядок, периферии и БЧ на позиции.
А для этого - централизованный единый склад 50 критических компонентов (Starlink, FPV-комплектующие, мобильные РЭБы, пикапы, павербанки, аккумуляторы).
Ревизия кадров и централизованное обучение: только готовые пилоты
Отдельное внимание - переквалификации экипажей. Создается сеть школ для всех направлений - FPV, REB, РЭР, Бомберов, "Крылья", истребителей БПЛА, НРК. Каждый военнослужащий должен быть либо эффективным пилотом, либо частью логистически-технологической цепи. Иначе - перепрофилирование или прощание.
Дополнительно: стратегическая глубина, R&D и тишина там, где надо
О БПЛА стратегической глубины - без деталей: "приоритеты озвучены тем, кому надо". В планах - масштабирование Центра инноваций и разработок с уровня бригады до институционального. Уже 15 моделей техники находятся на стадии реализации.
Напомним, 3 июня Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить Роберта "Мадьяра" Бровди командующим Сил беспилотных систем.
Бывший командующий Сил беспилотных систем, Сухаревский, рассказал о причинах своего увольнения с должности, пролив свет на внутренние процессы и планы будущего развития рода войск.