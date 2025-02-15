Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Стрела" неподалеку от Великой Новоселки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как отметили военные, вражеская техника, с помощью аэроразведки, была обнаружена недалеко от населенного пункта Великая Новоселка. После этого на его уничтожение был отправлен дрон с системой сброса боеприпасов.

"Бойцы подразделения Сил беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в районе села Великая Новоселка, Донецкой области", - сказано в сообщении.

Что известно о ЗРК "Стрела-10"

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" - это советская самоходная система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, предназначенная для уничтожения воздушных целей на малых высотах. Он был разработан в 1970-х годах как замена для комплекса "Стрела-1" и стал важным элементом ПВО сухопутных войск. Основой для "Стрелы-10" служит гусеничная платформа МТ-ЛБ, обеспечивающая высокую мобильность и способность действовать вместе с бронетанковыми подразделениями.

Комплекс вооружен четырьмя или шестью управляемыми ракетами 9М37 в различных модификациях, которые оснащены инфракрасной или фотоконтрастной головкой самонаведения. Это позволяет уничтожать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники противника на дальности до 5 км и высоте до 3,5 км. "Стрела-10" может действовать в условиях активного радиоэлектронного подавления, хотя ее эффективность зависит от погодных условий и тепловых ловушек, которые применяют цели.

Комплекс широко использовался россиянами в Афганистане, Сирии, Украине и других зонах боевых действий. Несмотря на свою относительную устарелость, он до сих пор находится на вооружении российской армии и модернизируется для повышения эффективности.

Бои за Великую Новоселку

Великая Новоселка - это поселок Волновахского района Донецкой области в Украине. В конце января Россия заявляла о якобы "полной оккупации" Великой Новоселки в Донецкой области. Однако тогда в ОСУВ "Хортица" это опровергли, заявив, что украинские силы удерживают определенные рубежи ближе к окраине поселка и бой в населенном пункте продолжается.

Также мы писали, что на днях украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую технику неподалеку Великой Новоселки. По российской армии отработала артиллерия.