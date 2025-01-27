Битва за Великую Новоселку. Что происходит в поселке и почему ВСУ важно его держать

Россия заявляет о полной оккупации Великой Новоселки в Донецкой области. В ОСГВ "Хортица" это опровергают, отмечая, что украинские силы удерживают определенные рубежи ближе к его окраине и бой в поселке продолжается.

Что происходит в Великой Новоселке, почему этот поселок важен и какова цель россиян - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Содержание

Чем важна Великая Новоселка и что там происходит

Великая Новоселка - это один из важных участков фронта в Донецкой области. Она находится на Времовском выступе, имеющем стратегическое значение для обеих воюющих сторон из-за расположения на стыке Запорожской и Донецкой областей.

Поселок на линии фронта еще с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Попытки противника захватить населенный пункт летом 2022 года потерпели неудачу, при этом Украине удалось оттеснить оккупационную армию во время контрнаступления в 2023 году. Однако уже в следующем году продвижение агрессора на этой оси все же состоялись после того, как ему удалось взять под контроль города Угледар и Курахово.

Великая Новоселка была важным оборонительным узлом для украинской армии. Однако ситуация вокруг нее ухудшилась осенью 2024 года. Российские войска усилили давление в попытке перерезать логистику ВСУ и окружить поселок.

В воскресенье, 26 января Минобороны РФ отчиталось о захвате Великой Новоселки. Сетью начались распространяться кадры того, как оккупанты вешают свои триколоры в разных уголках населенного пункта.

Украинский проект DeepState сообщил, что российские войска взяли под контроль село Времевка и практически полностью заняли соседнюю Великую Новоселку. Украинское командование официально информацию не подтверждало. В свою очередь в ОСГВ "Хортица", в зоне ответственности которого находится поселок, отрицают его потерю.







Карта: DeepState изображает поселок как почти полностью оккупированный (deepstatemap)

"Там идет бой, там еще есть украинские войска и позиции. Они уничтожают россиян и российскую технику. Уточнять, где они там, я говорить не могу, потому что это поставит под угрозу операцию...Согласно моей информации, наши войска в окружении не находятся. Этого удалось избежать", - сказал вчера представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Между тем бойцы 110-й отдельной механизированной бригады, которые держат оборону вблизи Великой Новоселки заявили, что отступили из районов, где существовала угроза окружения. По их словам, войдя в населенный пункт, "враг попал в огненный мешок".

"Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не значит, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника", - акцентировали в бригаде.

Там также добавляют, что россияне имеют значительное преимущество по количеству пехоты, тогда как количество артиллерии и FPV-дронов - примерно такое же. При этом военнослужащие отмечают, что продолжать наступление из Великой Новоселки враг не сможет, потому что столкнулся со сложной преградой - рекой Мокрые Ялы, которая разрезает поселок.

Уже сегодня в ОСГВ "Хортица" заявили, что украинские войска, чтобы избежать окружения, отошли от Великой Новоселки. Впрочем, они удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине.

"Любые другие действия могли бы вызвать их окружение и ненужные потери среди украинских защитников. Поэтому именно по состоянию на сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы они не пошли дальше", - сказал Трегубов.

Куда войска РФ могут уйти в случае полной оккупации поселка

В американском Институте изучения войны, опираясь на геолоцированные кадры, утверждают, что войскам РФ удалось занять 89% процентов Великой Новоселки. Аналитики оценивают, что после полной оккупации поселка Россия имеет несколько вариантов для продвижения, из которых можно узнать ее планы для дальнейшего наступления на весну-лето. По анализу ISW, есть несколько вариантов того, как могут действовать россияне после захвата Великой Новоселки:

Вариант №1. Российское командование может оставить подразделения на западе Донецкой области и продолжить продвижение к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей, которая проходит к северу и западу от Великой Новоселки. Это будет означать, что РФ отдает приоритет продвижению к админгранице как можно быстрее по сравнению с другими направлениями наступления в Донецкой области или других прифронтовых районах.

Вариант №2: оккупанты могут решить оставить некоторые подразделения в районе Великой Новоселки, чтобы продолжать ограниченные атаки и блокировать украинские силы здесь. Но передислоцировать основную часть подразделений на другую линию фронта.

Вариант №3. Российская армия может возобновить проведение интенсивных боевых действий в Запорожской области в 2025 году.



Карта: аналитики ISW пишут о контроле оккупантов над 89% территории поселка (understandingwar.org)

Как отметил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сейчас украинские войска удерживают северо-западную небольшую часть Великой Новоселки. Но вопрос не в процентах, а с военной точки зрения насколько будут проходить боевые действия в дальнейшем.

"Потому что в текущее время, с точки зрения опорного пункта оборонительного, она фактически потеряла свое значение. И вопрос идет, на мой взгляд, за то, чтобы формировать оборонительные рубежи за пределами Великой Новоселки и не допустить быстрого продвижения дальше как это происходило, например, после Авдеевки, Очеретино и других", - сказал Романенко.





Карта: возможное направление, куда могут нацелиться россияне в случае оккупации Великой Новоселки (deepstatemap)

Он также не исключил, что в случае полного захвата поселка оккупанты прорабатывают оба варианта: движение в направлении украинской оборонительной линии Комар - Багатир - Константинополь или на запад к админгранице Днепропетровской области.

По его словам, для оккупантов "очень привлекательно зайти хоть на 100 метров в Днепропетровскую область". Чтобы в очередной раз похвастаться там своими флагами, как они это любят и таким образом продемонстрировать, что они якобы уже воюют и там.