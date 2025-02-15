Сили безпілотних систем знищили ЗРК "Стріла" неподалік Великої Новосілки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як зазначили військові, ворожу техніку, за допомогою аеророзвідки, було виявлено неподалік населеного пункту Велика Новосілка. Після цього на його знищення було відправлено дрон із системою скиду боєприпасів.

"Бійці підрозділу Сил безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" в районі села Велика Новосілка, Донецької області", - сказано у повідомленні.



Що відомо про ЗРК "Стріла-10"

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Стріла-10" - це радянська самохідна система протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, призначена для знищення повітряних цілей на малих висотах. Він був розроблений у 1970-х роках як заміна для комплексу "Стріла-1" і став важливим елементом ППО сухопутних військ. Основою для "Стріли-10" слугує гусенична платформа МТ-ЛБ, що забезпечує високу мобільність і здатність діяти разом із бронетанковими підрозділами.

Комплекс озброєний чотирма або шістьма керованими ракетами 9М37 у різних модифікаціях, які оснащені інфрачервоною або фотоконтрастною головкою самонаведення. Це дозволяє знищувати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники противника на дальності до 5 км і висоті до 3,5 км. "Стріла-10" може діяти в умовах активного радіоелектронного придушення, хоча її ефективність залежить від погодних умов і теплових пасток, які застосовують цілі.

Комплекс широко використовувався росіянами в Афганістані, Сирії, Україні та інших зонах бойових дій. Попри свою відносну застарілість, він досі перебуває на озброєнні російської армії та модернізується для підвищення ефективності.

Бої за Велику Новосілку

Велика Новосілка - це селище Волноваського району Донецької області в Україні. Наприкінці січня Росія заявляла про нібито "повну окупацію" Великої Новосілки в Донецькій області. Однак тоді в ОСУВ "Хортиця" це спростували, заявивши, що українські сили утримують певні рубежі ближче до околиці селища і бій у населеному пункті триває.

Також ми писали, що днями українські військові за допомогою дронів виявили ворожу техніку неподалік Великої Новосілки. По російській армії відпрацювала артилерія.