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Силы беспилотных систем поразили вражеский "ТОР-М2" в Запорожской области

Четверг 26 декабря 2024 18:27
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Силы беспилотных систем поразили вражеский "ТОР-М2" в Запорожской области Иллюстративное фото: ЗРК "Тор" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные поразили вражеский ЗРК "ТОР-М2". Это произошло в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

По данным Сил беспилотных систем, вражеское оружие поразили операторы 412-го полка "NEMESIS". Это произошло недалеко от населенного пункта Зеленополь.

Вследствие критических повреждений комплекс стал непригодным для применения. Стоимость нового ЗРК составляет около 25 миллионов долларов - еще одна серьезная потеря для российской системы ПВО.

"Операторы СБС наглядно демонстрируют, как точное планирование и современные технологии меняют ситуацию на поле боя", - подписано видео.

Силы беспилотных систем в Украине

Ранее мы писали о том, что Украина стала первой страной, создавшей новейший род войск - Силы беспилотных систем. 25 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о создании СБС ВСУ.

Ситуация в Запорожской области

Осенью начала появляться информация о том, что россияне могут готовить масштабное наступление на Запорожскую область. Тогда же сообщалось о якобы угрозе для города Запорожье.

В ноябре в Силах обороны сообщили, что российские оккупанты активизировались в Запорожской области.

По данным источников РБК-Украина, начало операции оккупантов в Запорожской области ожидалось ориентировочно после 5 декабря. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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