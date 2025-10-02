ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Мадяр" сообщил о появлении новых бригад и Центра в Силах беспилотных систем

Украина, Четверг 02 октября 2025 18:19
UA EN RU
"Мадяр" сообщил о появлении новых бригад и Центра в Силах беспилотных систем Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС (Birds of the Magyar/414OB)
Автор: Валерий Ульяненко

В Силах беспилотных систем ВСУ (СБС) появились новые бригады, а также 1-й отдельный Центр. Также в октябре начнется рекрутинг в группировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

По его словам, 14 отдельный полк СБС трансформировался в 1 отдельный Центр СБС. Он отметил, что именно это подразделение отвечает за "дипстрайки" по территории страны-агрессора.

Кроме того, 20 отдельный полк "К-2" и 412 отдельный полк "Nemesis" трансформированы в 20 и 412 отдельные бригады СБС. 413 отдельный батальон СБС "Рейд" расширен до 413 отдельного полка.

"Мадяр" также анонсировал рекрутинг в СБС. Наполнение будет осуществляться исключительно лицами по собственному желанию, в том числе теми, кто самовольно оставил часть.

"Нас 2%. Будет ли нас больше? Надо 5% от общей численности Сил Обороны Украины. Вот и проверим, набор начнется 17-18 октября. Детали позже", - заявил Командующий СБС ВСУ.

Силы беспилотных систем ВСУ

Силы беспилотных систем созданы по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.

Роберт "Мадяр" Бровди назначен командующим СБС указом Владимира Зеленского от 3 июня 2025 года. 11 июня пять подразделений "Линии дронов" и семь подразделений СБС объединены в Группировку Сил беспилотных систем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за 100 суток пребывания на посту командующего СБС "Мадяра" подразделения Группировки СБС уничтожили в восемь раз больше целей, чем в предыдущий период, и в более чем четыре раза больше личного состава врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Силы беспилотных систем
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным