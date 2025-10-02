"Мадяр" сообщил о появлении новых бригад и Центра в Силах беспилотных систем
В Силах беспилотных систем ВСУ (СБС) появились новые бригады, а также 1-й отдельный Центр. Также в октябре начнется рекрутинг в группировку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.
По его словам, 14 отдельный полк СБС трансформировался в 1 отдельный Центр СБС. Он отметил, что именно это подразделение отвечает за "дипстрайки" по территории страны-агрессора.
Кроме того, 20 отдельный полк "К-2" и 412 отдельный полк "Nemesis" трансформированы в 20 и 412 отдельные бригады СБС. 413 отдельный батальон СБС "Рейд" расширен до 413 отдельного полка.
"Мадяр" также анонсировал рекрутинг в СБС. Наполнение будет осуществляться исключительно лицами по собственному желанию, в том числе теми, кто самовольно оставил часть.
"Нас 2%. Будет ли нас больше? Надо 5% от общей численности Сил Обороны Украины. Вот и проверим, набор начнется 17-18 октября. Детали позже", - заявил Командующий СБС ВСУ.
Силы беспилотных систем ВСУ
Силы беспилотных систем созданы по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.
Роберт "Мадяр" Бровди назначен командующим СБС указом Владимира Зеленского от 3 июня 2025 года. 11 июня пять подразделений "Линии дронов" и семь подразделений СБС объединены в Группировку Сил беспилотных систем.
Ранее РБК-Украина сообщало, что за 100 суток пребывания на посту командующего СБС "Мадяра" подразделения Группировки СБС уничтожили в восемь раз больше целей, чем в предыдущий период, и в более чем четыре раза больше личного состава врага.