"Мадяр" сообщил о появлении новых бригад и Центра в Силах беспилотных систем

В Силах беспилотных систем ВСУ (СБС) появились новые бригады, а также 1-й отдельный Центр. Также в октябре начнется рекрутинг в группировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram .

По его словам, 14 отдельный полк СБС трансформировался в 1 отдельный Центр СБС. Он отметил, что именно это подразделение отвечает за "дипстрайки" по территории страны-агрессора.

Кроме того, 20 отдельный полк "К-2" и 412 отдельный полк "Nemesis" трансформированы в 20 и 412 отдельные бригады СБС. 413 отдельный батальон СБС "Рейд" расширен до 413 отдельного полка.

"Мадяр" также анонсировал рекрутинг в СБС. Наполнение будет осуществляться исключительно лицами по собственному желанию, в том числе теми, кто самовольно оставил часть.

"Нас 2%. Будет ли нас больше? Надо 5% от общей численности Сил Обороны Украины. Вот и проверим, набор начнется 17-18 октября. Детали позже", - заявил Командующий СБС ВСУ.