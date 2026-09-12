Силам обороны нужно 27 млрд долларов: Корецкий назвал возможные источники денег

Украинские Силы обороны нуждаются в дополнительном финансировании на 27 млрд долларов. Кабмин рассматривает несколько вариантов привлечения необходимых денег.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина .

"27 миллиардов долларов - это новая потребность Министерства обороны Украины. Не так: Сил обороны Украины. Там все: Силы специальных операций, СБУ, пограничники, Нацгвардия и, безусловно, Министерство обороны Украины. Вот с этим основной вызов", - сказал премьер.

По его словам, сейчас рассматривают разные источники покрытия этой потребности:

Ускорение европейской поддержки по кредиту на 90 млрд евро (в настоящее время об этом идет разговор с партнерами).

Использование "так или иначе" замороженных активов России.

Дополнительные кредиты (не гранты) от партнеров за пределами ЕС.

А также, как отметил премьер, оптимизация всех возможных расходов внутри украинского государственного бюджета.

"И вот это все вместе должно дать возможность закрыть если не полностью 27, то хотя бы львиную долю этих расходов", - заявил Корецкий.