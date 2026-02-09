ВСУ начали контрнаступление? В Силах обороны Юга раскрыли правду о картах россиян

Российские "военкоры" заявили о якобы контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны Юга эти сообщения опровергли и объяснили реальную ситуацию на фронте.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, если сравнить карты, которые распространяют российские пропагандисты, с официальными данными Генерального штаба ВСУ, можно увидеть существенные расхождения.
В частности, российская сторона заявляет, что их войска якобы почти подошли к Покровскому в Днепропетровской области, однако реальная ситуация на фронте этого не подтверждает.
Волошин объяснил, что россияне осуществляют инфильтрационные действия - небольшие попытки проникновения, которые впоследствии подают как якобы захват населенных пунктов.
В качестве примера он привел заявления РФ о "взятии" Терноватого, хотя до реальной линии боевого соприкосновения там не менее 10-15 километров.
"Они находились там считанные часы, после чего были уничтожены нашими военными", - отметил спикер.
Он добавил, что на официальных страницах Сил обороны Юга обнародовано видео уничтожения вражеских групп у знака населенного пункта Терноватое.
Волошин отметил, что россияне рисуют искаженную линию боевого соприкосновения, таким образом они пытаются оправдать собственные предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.
Фото: карта, которую распространяют российские пропагандисты
"Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия - ежедневно до двух десятков - для выявления их инфильтрационных диверсионных групп. Мы провели везде зачистки (в районе тех населенных пунктов, где россияне заявляют о начале нашего "контрнаступления", - ред.), - пояснил он.
Как подытожил представитель Сил обороны Юга, "с военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением".
Фото: карта Генштаба ВСУ
Напомним, недавно Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Терноватое, что находится в Запорожской области. Поселок находится под контролем Украины.
Также украинские военные выбили врага из села Чугуновка в Харьковской области, установили государственный флаг и взяли в плен российских оккупантов.