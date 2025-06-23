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Атака на Киев и область: в ГСЧС уточнили количество погибших

Понедельник 23 июня 2025 08:38
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Атака на Киев и область: в ГСЧС уточнили количество погибших Фото: шестеро погибших после обстрела Киева и области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве и области продолжаются спасательные работы после массированного удара. По данным ГСЧС, погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководительницы пресс-службы ГСЧС Светланы Водолаги.

В результате утренней комбинированной атаки России на Киев и Киевскую область возросло количество жертв.

По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на сейчас в столице погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 получили ранения.

"Только что стало известно, вот прям сейчас, что мы имеем уже в этом доме, к сожалению, 5 погибших. 10 человек мы спасли", - сообщила Водолага.

По ее словам, спасательные работы продолжаются сразу на трех локациях в Киеве. В них задействовано более 260 специалистов и 60 единиц техники.

Также атака затронула Киевскую область. Здесь, по предварительным данным, погиб один человек, еще восемь пострадали.

Работы продолжаются в двух локациях области. К ликвидации последствий привлечено около 90 спасателей и 20 единиц техники.

В ГСЧС не исключают, что количество пострадавших может возрасти, поскольку часть людей обращается в медучреждения самостоятельно.

По состоянию на 8:30 мэр города Виталий Кличко сообщил уже о 6 погибших в Шевченковском районе. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обстрел Киевской области и Киева

Ранее председатель Киевской ОГА Николай Калашник сообщал, что в результате вражеской атаки повреждения зафиксировали в трех районах Киевской области.

На тот момент официально подтверждалась гибель одной женщины и по меньшей мере двух пострадавших, которых госпитализировали.

Также ночью российские войска совершили комбинированную атаку на Киев - применили как дроны-камикадзе, так и ракеты.

Столица подверглась разрушениям в нескольких районах, есть значительные повреждения инфраструктуры, погибшие и раненые.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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