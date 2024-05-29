Страны Европы будут выплачивать деньги украинцам на возвращение домой: когда это будет

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции согласовал решение о выплате финансовой помощи украинцам, которые будут возвращаться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Комитета ПАСЕ по миграции Алексея Гончаренко.

Финансовую помощь от европейских стран будут выплачивать украинцам, которые решат вернуться в Украину после завершения боевых действий.

"Эта норма была добавлена в большой доклад, который мы готовим в миграционном Комитете ПАСЕ по Украине. Это очень важное решение", – отметил Алексей Гончаренко.

Некоторые страны Европы уже рассматривают программы помощи для возвращения украинских беженцев домой после войны. Выплаты на дорогу в Украину украинцам предоставляют в Швейцарии (около 500 евро), Норвегии (1500 евро).

В Чехии программу помощи на возвращение в Украину вводят с 1 июня 2024 года. Проект будет действовать до ноября и охватит более 400 беженцев. Желающим вернуться приобретут билеты на автобусы или организуют медицинский транспорт.

Напомним, мы писали, сколько украинских беженцев планируют оставаться в Европе.

Также мы рассказывали, что украинцы массово выезжают из нескольких стран ЕС. По данным Евростата, в марте уменьшилось количество украинцев в 9 странах ЕС.