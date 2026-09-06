Лавров заявил о "начале настоящей войны" с Германией

Недавние события в отношениях России и Германии свидетельствуют о "начале настоящей войны".

С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Вести ".

Российский дипломат решил публично отреагировать на обвинения Берлина в адрес РФ.

Как известно, ФРГ считает именно Москву организатором атаки дронов на украинский самолет в аэропорту Лейпцига.

"Это, в общем, по сути, начало настоящей войны. Выгнали генеральное консульство из Бонна... Российский дом в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, точнее, немцы также закрывали свои дипломатические представительства... Они снова хотят войны", - цинично заявил Лавров.

По его словам, власти РФ сделают выводы из заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Он идет, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы", - добавил Лавров.