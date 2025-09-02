Сикорский и Навроцкий едут в США: будут говорить о целях Путина в Украине

Как сообщается, Сикорский в своем видеообращении обратился к Навроцкому, напомнив, что в ближайшие дни они оба будут находиться в США.

Сам министр встретится с государственным секретарем США Марко Рубио во вторник, а Навроцкий проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в среду.

"Совет министров принял позицию, чтобы президент точно знал, чего придерживаться в разговорах. Для нас самое важное - определить реальную стратегию Путина в Украине и выступить против любых сокращений присутствия американских войск в Польше и Европе", - отметил Сикорский.

Глава МИД Польши также сообщил, что президент получил от министерства "большие аналитические материалы", и выразил надежду на успех переговоров в Вашингтоне.

Как отмечается, визит Навроцкого в США, запланированный на 3 сентября, станет его первой зарубежной поездкой на посту главы польского государства. Основные темы переговоров в Белом доме - военная и энергетическая безопасность Польши.

При этом польский президент планирует подчеркнуть, что России и Путину "нельзя доверять".

Кроме этого, Сикорский проведет в США отдельные встречи. В Майами он вручит вместе с американскими коллегами Награду Солидарности имени Леха Валенсы и проведет консультации с политиками как Республиканской, так и Демократической партий.