Сикорский раскрыл позицию Европы по перемирию в Украине: что ждать Зеленскому

Европейские страны планируют сообщить украинскому президенту Владимиру Зеленскому о своей позиции относительно возможного перемирия с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Польши Радослава Сикорского.
Сикорский объяснил, что Европа скажет Зеленскому в контексте американской позиции относительно перемирия в войне, которую начала Россия.
"Мы будем говорить ему то, что говорили до сих пор. То есть, что он может рассчитывать на определенные вещи от нас - на конкретные типы вооружения, на конкретную финансовую помощь, на путь выполнения условий и вступления в Европейский Союз", - пояснил он.
В то же время он добавил, что именно Украина должна решить, что есть в ее интересах.
"Продолжать борьбу, неся жертвы, или пойти на какие-то сложные компромиссы. Мы будем отстаивать принцип: ничего об Украине без Украины", - подчеркнул министр.
Напомним, что минувшей ночью на военной базе Аляски состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Переговоры, которые изначально планировались в формате тет-а-тет, прошли в расширенном формате 3 на 3 и длились около трех часов.
После завершения переговоров президенты провели совместную пресс-конференцию, которая длилась около 10 минут и не включала вопросов от журналистов.
Трамп и Путин назвали разговор "продуктивным" и "полезным", однако конкретных договоренностей по войне в Украине объявлено не было.
По данным РБК-Украина, после саммита Трамп связался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и разговор длился не менее полутора часов.
К нему также были привлечены представители европейских союзников. Подробнее, кто именно принимал в ней участие, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что уже сегодня Трамп заявил о намерении провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России. Мы уже писали, когда это может произойти.