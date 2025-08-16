RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Сикорский раскрыл позицию Европы по перемирию в Украине: что ждать Зеленскому

Фото: вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейские страны планируют сообщить украинскому президенту Владимиру Зеленскому о своей позиции относительно возможного перемирия с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Польши Радослава Сикорского.

Сикорский объяснил, что Европа скажет Зеленскому в контексте американской позиции относительно перемирия в войне, которую начала Россия.

"Мы будем говорить ему то, что говорили до сих пор. То есть, что он может рассчитывать на определенные вещи от нас - на конкретные типы вооружения, на конкретную финансовую помощь, на путь выполнения условий и вступления в Европейский Союз", - пояснил он.

В то же время он добавил, что именно Украина должна решить, что есть в ее интересах.

"Продолжать борьбу, неся жертвы, или пойти на какие-то сложные компромиссы. Мы будем отстаивать принцип: ничего об Украине без Украины", - подчеркнул министр.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, что минувшей ночью на военной базе Аляски состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры, которые изначально планировались в формате тет-а-тет, прошли в расширенном формате 3 на 3 и длились около трех часов.

После завершения переговоров президенты провели совместную пресс-конференцию, которая длилась около 10 минут и не включала вопросов от журналистов.

Трамп и Путин назвали разговор "продуктивным" и "полезным", однако конкретных договоренностей по войне в Украине объявлено не было.

По данным РБК-Украина, после саммита Трамп связался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и разговор длился не менее полутора часов.

К нему также были привлечены представители европейских союзников. Подробнее, кто именно принимал в ней участие, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что уже сегодня Трамп заявил о намерении провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России. Мы уже писали, когда это может произойти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПольшаВойна России против Украины