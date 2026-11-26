Глава МИД Польши назвал главные препятствия для Украины на пути в ЕС
На пути Украины к членству в ЕС самыми сложными для Киева могут стать вопросы транспорта, сельского хозяйства и защиты прав нацменьшинств. Вызовом в отношениях с Польшей будет историческая политика.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Сенате.
Он заявил, что надеется на открытие всех переговорных кластеров до конца года. В то же время, польский министр подчеркнул, что этот шаг не будет означать завершения переговоров, а только запустит процесс выполнения необходимых условий для членства в ЕС.
" Но это также будет открытие процесса, который не будет простым, особенно в сфере транспорта, сельского хозяйства, для некоторых стран - вопрос нацменьшинств, а для нас также - исторические вопросы " ,
Польский министр добавил, что у него создается впечатление, что украинцы "уже знают, что для них это не будет легким процессом".
"Я им говорю: процесс вхождения сложный, но цель стоит этого", - подчеркнул глава МИД Польши.
Напомним, посол Украины в ЕС Тарас Качка предполагал, что переговорные кластеры по евроинтеграции могут быть закрыты уже в 2027 году. По его словам, опыт Литвы свидетельствует, что проделать всю работу можно за 12-18 месяцев.
Ранее РБК-Украина также писало, что Еврокомиссия изменила переговорную позицию по евроинтеграции Украины, частично учтя требования Польши по защите фермеров и перевозчиков.