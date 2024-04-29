RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сикорский: Позиция Трампа по отношению к Украине "не такая черно-белая, как некоторые думают"

Фото: Экс-президент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что позиция кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в отношении Украины "не такая черно-белая, как думают некоторые люди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Дональд Трамп был прав, призывая нас всех в Европе тратить больше на оборону", - сказал Сикорский в интервью Axel Springer, материнской компании Politico, добавив, что Трамп также отправлял Украине противотанковые ракеты "перед войной, когда другие этого не делали".

Глава МИД Польши связал со встречей с президентом Анджеем Дудой в Нью-Йорке заявление Трампа, сделанное накануне голосования в Палате представителей США за помощь Украине на 61 млрд долларов. Тогда Трамп заявил, что "выживание и сила" Украины важны для США.

Сикорский считает, что отсутствие жесткой оппозиции со стороны Трампа по поводу помощи для Украины говорит о том, что отношение бывшего президента к Украине меняется.

"Я не услышал ни одного протеста. Поэтому я надеюсь, что кандидат Трамп увидел, что эта оппозиция к помощи Украине действительно не популярна в Соединенных Штатах, что она вредит его шансам (быть переизбранным, - ред.)", - сказал Сикорский.

Трамп и Украина

Трамп стал известен своей симпатией к российскому диктатору Владимиру Путину еще при своей президентской каденции.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Трамп называл Путина "гениальным", после начала агрессии он заявлял, что Путин достоин большего доверия, чем американская разведка.

В апреле The Washington Post написала, что Трамп в приватном разговоре изложил свое видение прекращения войны. Оно заключается в необходимости давления на Украину с целью принудить наше государство к передаче Крыма и Донбасса под контроль России в обмен на прекращение боевых действий.

Президент Владимир Зеленский подверг критике "план" Трампа.

Читайте также материал РБК-Украина - Все еще "друг Путина"? Изменил ли Трамп свое отношение к Украине и войне

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаДональд ТрампВойна в Украине