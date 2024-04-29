UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сікорський: Позиція Трампа щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає"

Фото: Експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що позиція кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа щодо України "не така чорно-біла, як думають деякі люди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Дональд Трамп мав рацію, закликаючи нас усіх у Європі витрачати більше на оборону", — сказав Сікорській в інтерв’ю Axel Springer, материнській компанії Politico, додавши, що Трамп також відправляв Україні протитанкові ракети "перед війною, коли інші цього не робили".

Глава МЗС Польщі пов’язав із зустріччю з президентом Анджеєм Дудою в Нью-Йорку заяву Трампа, зроблену напередодні голосування у Палаті представників США за допомогу Україні на 61 млрд доларів. Тоді Трамп заявив, що "виживання та сила" України є важливими для США.

Сікорський вважає, що відсутність жорсткої опозиції з боку Трампа щодо допомоги для України говорить про те, що ставлення колишнього президента до України змінюється.

"Я не почув жодного протесту. Тож я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам (бути переобраним, - ред.)", - сказав Сікорський.

Трамп і Україна

Трамп відомий своєю симпатією до російського диктатора Володимира Путіна ще за своєї президентської каденції.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Трамп називав Путіна "геніальним", після початку агресії він заявляв, що Путін гідний більшої довіри, ніж американська розвідка.

У квітні The Washington Post написала, що Трамп у приватній розмові виклав своє бачення припинення війни. Воно полягає в необхідності тиску на Україну з метою змусити нашу державу до передачі Криму та Донбасу під контроль Росії в обмін на припинення бойових дій.

Президент Володимир Зеленський розкритикував "план" Трампа.

Читайте також матеріал РБК-Україна - Все ще "друг Путіна"? Чи змінив Трамп своє ставлення до України та війни

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаДональд ТрампВійна в Україні