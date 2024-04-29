Сікорський: Позиція Трампа щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає"

"Дональд Трамп мав рацію, закликаючи нас усіх у Європі витрачати більше на оборону", — сказав Сікорській в інтерв’ю Axel Springer, материнській компанії Politico, додавши, що Трамп також відправляв Україні протитанкові ракети "перед війною, коли інші цього не робили".

Глава МЗС Польщі пов’язав із зустріччю з президентом Анджеєм Дудою в Нью-Йорку заяву Трампа, зроблену напередодні голосування у Палаті представників США за допомогу Україні на 61 млрд доларів. Тоді Трамп заявив, що "виживання та сила" України є важливими для США.

Сікорський вважає, що відсутність жорсткої опозиції з боку Трампа щодо допомоги для України говорить про те, що ставлення колишнього президента до України змінюється.

"Я не почув жодного протесту. Тож я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам (бути переобраним, - ред.)", - сказав Сікорський.

Трамп і Україна