Сикорский назвал переговоры США по Украине "встряской", указав на противоречие

Переговоры США и России об Украине стало "встряской" ситуации. В тоже время они противоречат основам дипломатии.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

"Мои украинские собеседники говорят, что благодарны США за такую ​​встряску ситуации, что их, американцев, переговоры с Путиным стали возможны", - сказал он.

При этом Сикорский добавил, что "это противоречит канонам дипломатии".

"Согласно традиционному канону, сначала вы открываете некий конфиденциальный канал связи, выясняете намерения другой стороны, затем выстраиваете некие механизмы доверия, и только после этого лидеры благословляют соглашение, которое почти готово", - отметил глава МИД Польши.

Он уточнил, что у президента США Дональда Трампа свой собственный стиль, но "украинцы говорят, что это дает надежду на ускорение определенных процессов, которые, как они надеются, приведут к прочному миру".