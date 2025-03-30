Сікорський назвав переговори США щодо України "поштовхом", вказавши на протиріччя

Переговори США і Росії про Україну стали "поштовхом" ситуації. Водночас вони суперечать основам дипломатії.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

"Мої українські співрозмовники кажуть, що вдячні США за такий поштовх ситуації, що їхні, американців, переговори з Путіним стали можливими", - сказав він.

При цьому Сікорський додав, що "це суперечить канонам дипломатії".

"Згідно з традиційним каноном, спочатку ви відкриваєте якийсь конфіденційний канал зв'язку, з'ясовуєте наміри іншої сторони, потім вибудовуєте якісь механізми довіри, і тільки після цього лідери благословляють угоду, яка майже готова", - зазначив глава МЗС Польщі.

Він уточнив, що у президента США Дональда Трампа свій власний стиль, але "українці кажуть, що це дає надію на пришвидшення певних процесів, які, як вони сподіваються, приведуть до міцного миру".