Сикорский: Европа должна стать сильнее России в ближайшие годы

Сикорский напомнил, что Польша уже 15 лет тратит на оборону более 2% ВВП на оборону и в целом странам, которые находятся вблизи России не надо объяснять необходимость таких расходов.

"Россия для нас является главной угрозой", - подчеркнул Сикорский.

Он считает, что западным союзникам нужно учиться на примере войны в Украине.

"За более чем 3 года они построили 200 фабрик, но они в состоянии войны. Мы не в состоянии войны, мы в состоянии кризиса. Нам нужна армия дронов, нужны улучшенные процессы принятия решений, надо улучшить нашу радиоэлектронную борьбу... Нам не нужно быть так же продвинутыми, как США. Надо быть лучше россиян", - сказал Сикорский.

Министр отметил, что россияне также учатся очень быстро. При этом в контексте решения об увеличении расходов на оборону он подчеркнул, что речь идет о "настоящих деньгах".

"Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах. Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно равняться нашим расходам, как было с СССР в 1980-х", - сказал Сикорский, вспомнив также о решении ЕС по перевооружению и инструмент SAFE.

По мнению Сикорского, партнерам необходимо учиться у украинцев.

"Украинская армия - самая большая армия в Европе на нашей стороне, и украинская оборонная промышленность наиболее эффективная промышленность на нашей стороне. Мы нуждаемся друг в друге", - заявил Сикорский.