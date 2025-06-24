Сікорський: Європа має стати сильнішою за Росію у найближчі роки

Сікорський нагадав, що Польща вже 15 років витрачає на оборону понад 2% ВВП на оборону і загалом країнам, які знаходяться поблизу Росії не треба пояснювати потребу таких витрат.

"Росія для нас є головною загрозою", - наголосив Сікорський.

Він вважає, що західним союзникам потрібно вчитися на прикладі війни в Україні.

"За понад 3 роки вони збудували 200 фабрик, але вони у стані війни. Ми не у стані війни, ми в стані кризи. Нам потрібна армія дронів, потрібні покращені процеси ухвалення рішень, треба покращити нашу радіоелектронну боротьбу... Нам не потрібно бути так само просунутими, як США. Треба бути кращими за росіян", - сказав Сікорський.

Міністр зауважив, що росіяни також вчаться дуже швидко. При цьому в контексті рішення щодо збільшення витрат на оборону він наголосив, що йдеться про "справжні гроші".

"Путін розбудив гіганта, ми почали витрачати справжні гроші. Йдеться про мільярди і мільярди. Росія за кілька років опиниться в ситуації, коли їй буде складно дорівнювати нашим витратам, як було з СРСР у 1980-х", - сказав Сікорський, згадавши також про рішення ЄС щодо переозброєння і інструмент SAFE.

На думку Сікорського, партнерам необхідно вчитися в українців.

"Українська армія - найбільша армія в Європі на нашій стороні, і українська оборонна промисловість найбільш ефективна промисловість на нашій стороні. Ми потребуємо одне одного", - заявив Сікорський.