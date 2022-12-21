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За последние месяцы из опасных районов эвакуировали 87 тысяч человек, - Минреинтеграции

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Украина, Среда 21 декабря 2022 07:44
За последние месяцы из опасных районов эвакуировали 87 тысяч человек, - Минреинтеграции Фото: за последние месяцы из опасных территорий выехали 87 тысяч человек (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За последние месяцы из опасных районов Украины выехали более 87 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"За последние месяцы из опасных регионов Запорожской области выехало более 43 тысяч человек. Из Херсонщины - около 34 тысяч, из Донецкой и Луганщины - ориентировочно 5 тысяч, из Харьковщины - более 5 тысяч граждан", - говорится в публикации

Также идет эвакуация с освобожденных территорий. В частности, из Херсона эвакуировалось более 12 тысяч человек, из Харьковщины - около 23 тысяч.

Кроме этого, продолжается обязательная эвакуация из Донбасса. С ее начала в более безопасные регионы уже переместились более 33 тысяч наших сограждан. Среди них около 5 тысяч детей и около 2 тысяч маломобильных.

Напомним, что Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало контакты, куда обращаться гражданам для эвакуации из деоккупированных, но опасных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей.

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