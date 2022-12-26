Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться: можно остаться без света и воды
Жителям Херсонской области лучше уехать на некоторое время, ведь существует вероятность, что из-за вражеских атак невозможно будет обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Он отметил, что россияне продолжают терроризировать мирных жителей Херсонской области.
"Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся возле Днепра. Из-за постоянных атак рашистов там практически невозможно обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение. Поэтому лучший вариант обезопасить себя - эвакуироваться в более безопасные регионы", - написал он.
Янушевич подчеркнул, что людей ежедневно вывозят бесплатными автобусами из Херсона в Одессу через Николаев, а также несколько раз в неделю из Херсона по другим направлениям: Кривой Рог, Львов, Днепр, Киев через Умань, Винницу.
Для эвакуации автобусом необходимо оставить заявку на "горячую линию" ХОВА:
- 0800330951 или 091481 78 45;
- Telegram: @khoda_help_bot.
Или оставить заявку через Telegram-бот волонтерской организации Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.
Люди, которые записались на автобус, получат смс-сообщение со временем и местом выезда.
С маломобильными людьми связывается оператор для уточнения деталей. Этих пассажиров эвакуирует волонтерская группа на соответствующем транспорте.
Еще одной возможностью уехать является ежедневный поезд из Херсона в Хмельницкий, который отправляется в 15:27 с Херсонского железнодорожного вокзала. Для регистрации и посадки необходимо приехать на вокзал заранее - за 2-3 часа до отправления поезда.
По прибытии в Хмельницкий людей обеспечат жильем. Они также получат продовольственный набор и денежную выплату в размере 2000 гривен или 3000 гривен - для нетрудоспособных граждан.
Отметим, что ранее Минреинтеграция призвала жителей Херсона эвакуироваться.
Только за прошедшие сутки россияне 33 раза обстреляли Херсонскую область. Противник применил ряд вооружений, в том числе артиллерию и РСЗО.
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