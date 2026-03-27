Сибига на встрече G7 напомнил о рецепте завершения войны: что он включает

Для завершения войны России против Украины необходимо реализовать стратегию, включающую усиление экономического давления на агрессора и предоставление Киеву действенного пакета сдерживания.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время сессии "Поддержка Украины" с главами МИД государств "G7", сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
Глава МИД напомнил партнерам украинский рецепт прекращения агрессии. Он отметил, что ключевыми элементами являются активное привлечение США, существенное повышение цены войны для Москвы, пакет сдерживания и системная поддержка Украины.
По словам Сибиги, ухудшение позиций РФ на поле боя и в экономике способны принудить Кремль к миру.
В этом контексте любые шаги по ослаблению давления на агрессора являются контрпродуктивными.
"Мы вошли в фазу, когда российский зимний террор потерпел поражение, а Россия теряет более 30 тысяч оккупантов ежемесячно и больше территорий, чем захватывает", - подчеркнул он.
Министр отметил, что повышение цены войны должно включать не только потери на фронте, но и полную изоляцию.
Дополнительным шагом может стать запрет российским комбатантам и членам их семей на въезд в страны G7.
Относительно военного аспекта, Сибига отметил, что Украина не будет сбавлять темпов поражения врага.
"Мы не собираемся ослаблять собственное давление - наоборот, удары вглубь России будут только усиливаться. Справедливо, чтобы война возвращалась туда, откуда пришла", - отметил глава МИД.
Пакет сдерживания и гарантии Украинская сторона рассчитывает на инвестиции в оборонную промышленность, усиление ПВО и разблокирование пакета поддержки ЕС в 90 млрд евро.
Также Сибига сделал акцент на необходимости юридически обязывающих гарантий безопасности при поддержке США.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после недавних переговоров в Соединенных Штатах реального движения к миру пока нет, поскольку Москва не демонстрирует готовности к дипломатическому урегулированию.
Также сегодня, 27 марта, Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили ситуацию на поле боя и скоординировали шаги по усилению давления на агрессора.
Кроме того, стало известно, что 31 марта в Киев прибудет большая делегация Евросоюза во главе с Каей Каллас. Визит приурочен к годовщине трагедии в Буче.