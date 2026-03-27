Сибига на встрече G7 напомнил о рецепте завершения войны: что он включает

Рецепт завершения войны

Глава МИД напомнил партнерам украинский рецепт прекращения агрессии. Он отметил, что ключевыми элементами являются активное привлечение США, существенное повышение цены войны для Москвы, пакет сдерживания и системная поддержка Украины.

По словам Сибиги, ухудшение позиций РФ на поле боя и в экономике способны принудить Кремль к миру.

В этом контексте любые шаги по ослаблению давления на агрессора являются контрпродуктивными.

"Мы вошли в фазу, когда российский зимний террор потерпел поражение, а Россия теряет более 30 тысяч оккупантов ежемесячно и больше территорий, чем захватывает", - подчеркнул он.

Ограничения для россиян и удары вглубь РФ

Министр отметил, что повышение цены войны должно включать не только потери на фронте, но и полную изоляцию.

Дополнительным шагом может стать запрет российским комбатантам и членам их семей на въезд в страны G7.

Относительно военного аспекта, Сибига отметил, что Украина не будет сбавлять темпов поражения врага.

"Мы не собираемся ослаблять собственное давление - наоборот, удары вглубь России будут только усиливаться. Справедливо, чтобы война возвращалась туда, откуда пришла", - отметил глава МИД.

Пакет сдерживания и гарантии Украинская сторона рассчитывает на инвестиции в оборонную промышленность, усиление ПВО и разблокирование пакета поддержки ЕС в 90 млрд евро.

Также Сибига сделал акцент на необходимости юридически обязывающих гарантий безопасности при поддержке США.