Сибига призвал партнеров перейти от замораживания активов РФ к их конфискации

Кредит от замороженных активов РФ

Напомним, ранее страны G7 согласовали выделение Украине кредита, который будет обеспечиваться прибылью от замороженных активов центробанка России.

В сентябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время официального визита в Киев объявила о выделении кредита на 35 млрд евро в рамках обязательств G7.

Также недавно глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал выделение Украине 50 млрд долларов под замороженные российские активы.

По словам президента Владимира Зеленского, ЕС направит около миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов на производство украинского оружия.

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