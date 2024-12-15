Сибіга закликав партнерів перейти від заморожування активів РФ до їх конфіскації

Кредит від заморожених активів РФ

Нагадаємо, раніше країни G7 погодили виділення Україні кредиту, який буде забезпечуватися прибутком від заморожених активів центробанку Росії.

У вересні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час офіційного візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов'язань G7.

Також нещодавно глава уряду Денис Шмигаль анонсував виділення Україні 50 млрд доларів під заморожені російські активи.

За словами президента Володимира Зеленського, ЄС направить близько мільярд євро з доходів від заморожених російських активів на виробництво української зброї.

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