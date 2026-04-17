Сибига заинтриговал заявлением об отношениях с США: самый сложный период позади

Самый сложный этап в отношениях между Украиной и США остался позади. Переговорный процесс продолжается, и вскоре американская делегация приедет в Киев.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Наиболее сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось уладить этот трек правильно и прагматично с уважением к позициям друг друга", - заявил министр.
Глава МИД уточнил: переговорные группы двух стран находятся в постоянном контакте.
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига намекнул на прогресс в переговорах с США
Следующий шаг - визит американской делегации в Украину. На встрече стороны обсудят дальнейшие шаги в мирном процессе.
"Украина действительно имеет карты. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира", - добавил Сибига.
При этом ураина не против личных переговоров на высшем уровне.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп объяснил, почему Украина отошла на второй план. По его словам, в Украине гибнет много людей. Впрочем, США сейчас сосредоточены на войне в Иране.
К тому же, США откладывают поставки оружия Украине из-за истощения собственных арсеналов. Задерживаются даже те контракты, которые уже были оплачены.