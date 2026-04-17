Мирный план США Война в Украине

Сибига заинтриговал заявлением об отношениях с США: самый сложный период позади

14:05 17.04.2026 Пт
2 мин
В МИД намекнули на улучшение отношений с США
aimg Елена Чупровская
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самый сложный этап в отношениях между Украиной и США остался позади. Переговорный процесс продолжается, и вскоре американская делегация приедет в Киев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сибига: сложный этап позади

"Наиболее сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось уладить этот трек правильно и прагматично с уважением к позициям друг друга", - заявил министр.

Глава МИД уточнил: переговорные группы двух стран находятся в постоянном контакте.

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига намекнул на прогресс в переговорах с США (инфографика РБК-Украина)

Следующий шаг - визит американской делегации в Украину. На встрече стороны обсудят дальнейшие шаги в мирном процессе.

"Украина действительно имеет карты. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира", - добавил Сибига.

При этом ураина не против личных переговоров на высшем уровне.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп объяснил, почему Украина отошла на второй план. По его словам, в Украине гибнет много людей. Впрочем, США сейчас сосредоточены на войне в Иране.

К тому же, США откладывают поставки оружия Украине из-за истощения собственных арсеналов. Задерживаются даже те контракты, которые уже были оплачены.

