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Китай потребовал от России и Украины остановить боевые действия

10:22 30.06.2026 Вт
2 мин
В Пекине неожиданно вспомнили о страданиях украинцев
aimg Юлия Капитонова
Китай потребовал от России и Украины остановить боевые действия Фото: Сунь Лей, заместитель постпреда КНР при ООН (Getty Images)
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Власти Китая публично призвали Киев и Москву вернуться за стол переговоров. В Пекине также рассказали, каким видят этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Совета Безопасности ООН.

С новым призывом к миру выступил заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей. Его заявление прозвучало в рамках заседания Совета Безопасности.

Дипломат подчеркнул, что команда главы Китая Си Цзиньпина настаивает на немедленном прекращении боевых действий. Как считают в Пекине, только после этого можно вернуться к переговорам.

На этом фоне Сунь Лэй призвал Киев и Москву продемонстрировать политическую волю. Он добавил, что поиск путей мирного урегулирования должен начаться безотлагательно.

Также китайский дипломат неожиданно вспомнил о страданиях гражданского населения. Лей заверил, что "эта проблема действительно беспокоит Пекин".

Напомним, Китай до сих пор не признает, что является союзником России в войне против Украины. Он продолжает имитировать "нейтралитет".

Несмотря на это, западные правительства, аналитики и разведки отмечают: Пекин оказывает Москве существенную косвенную поддержку, в том числе экономическую, финансовую и дипломатическую.

Также РФ регулярно получает от КНР товары двойного назначения, например, микроэлектронику, станки, оптическое оборудование, дроны и их компоненты, средства связи. Все это страна-агрессорка активно использует для подпитки своего ВПК.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как в Китае отреагировали на новые обвинения НАТО касательно помощи РФ. В Пекине возмутились, что Альянс намеренно провоцирует Пекин на конфликт.

Еще один громкий спор вспыхнул между КНР и Евросоюзом. Команда Си Цзиньпина паниковала из-за новых санкций за поддержку Москвы.

Также мы писали, как китайские боевые двигатели тайно попадают в Россию.

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