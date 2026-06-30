Китай потребовал от России и Украины остановить боевые действия
Власти Китая публично призвали Киев и Москву вернуться за стол переговоров. В Пекине также рассказали, каким видят этот процесс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Совета Безопасности ООН.
С новым призывом к миру выступил заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей. Его заявление прозвучало в рамках заседания Совета Безопасности.
Дипломат подчеркнул, что команда главы Китая Си Цзиньпина настаивает на немедленном прекращении боевых действий. Как считают в Пекине, только после этого можно вернуться к переговорам.
На этом фоне Сунь Лэй призвал Киев и Москву продемонстрировать политическую волю. Он добавил, что поиск путей мирного урегулирования должен начаться безотлагательно.
Также китайский дипломат неожиданно вспомнил о страданиях гражданского населения. Лей заверил, что "эта проблема действительно беспокоит Пекин".
Напомним, Китай до сих пор не признает, что является союзником России в войне против Украины. Он продолжает имитировать "нейтралитет".
Несмотря на это, западные правительства, аналитики и разведки отмечают: Пекин оказывает Москве существенную косвенную поддержку, в том числе экономическую, финансовую и дипломатическую.
Также РФ регулярно получает от КНР товары двойного назначения, например, микроэлектронику, станки, оптическое оборудование, дроны и их компоненты, средства связи. Все это страна-агрессорка активно использует для подпитки своего ВПК.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как в Китае отреагировали на новые обвинения НАТО касательно помощи РФ. В Пекине возмутились, что Альянс намеренно провоцирует Пекин на конфликт.
Еще один громкий спор вспыхнул между КНР и Евросоюзом. Команда Си Цзиньпина паниковала из-за новых санкций за поддержку Москвы.
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