ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

МИД бьет тревогу из-за гуманитарной катастрофы на оккупированных территориях Херсонщины

21:15 06.05.2026 Ср
2 мин
Россияне препятствуют поставке еды и лекарств, а также атакуют местных жителей дронами
aimg Валерий Ульяненко
МИД бьет тревогу из-за гуманитарной катастрофы на оккупированных территориях Херсонщины Фото: российский военный (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

РФ устроила гуманитарную катастрофу в Алешках и Голой Пристани, а также Старой Збурьевке и Новой Збурьевке на Херсонщине. Люди заблокированы без света и еды, по ним постоянно бьют дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Читайте также: Украина вернула еще шестерых детей с временно оккупированной части Херсонщины

В этих населенных пунктах фактически нет условий для жизни: электро- и газоснабжение отсутствуют, а инфраструктура полностью разрушена.

Количество населения в оккупированных громадах сократилось с 40 тысяч до 6 тысяч человек. В частности, в Алешках из 24 тысяч жителей осталось лишь около 2 тысяч. Большинство из тех, кто не смог уехать, - маломобильные люди.

Местные жители - мишени для вражеских дронов

Оккупанты искусственно блокируют выезд гражданских и препятствуют поставке продуктов и медикаментов. Те жители, которые пытаются самостоятельно выехать на авто или купить еду, становятся мишенями для российских атак с использованием дронов.

Сейчас в помощи нуждаются более 6 тысяч человек, среди которых около 200 детей. Государственные органы уже получили более 220 обращений о срочной эвакуации из этого района. Эту информацию подтверждают омбудсмен, разведка и международные организации.

Консультации с ООН и Красным Крестом

МИД начал неотложные консультации с ООН и Международным комитетом Красного Креста о путях спасения граждан. Украина планирует поднять тему катастрофы на юге на площадках ООН и ОБСЕ. Все свидетельства о преступлениях РФ будут переданы международным мониторинговым миссиям.

"Для Украины нет ничего важнее человеческих жизней. Мы призываем международное сообщество к конкретным и неотложным действиям для спасения наших граждан на временно оккупированной Херсонщине", - говорится в заявлении МИД.

Стоит отметить, что левобережная часть Херсонской области находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения.

Напомним, ГУР выяснило, что страна-агрессор готовится осуществить геологическую разведку, начать добычу и вывозить сырье из 18 месторождений на временно оккупированной территории Украины. Кроме того, оккупанты планируют и в дальнейшем вывозить краденое зерно.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несмотря на заоблачные потери на фронте, Россия готовит расширение мобилизации и новые наступательные операции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООН МИД Украины Херсонская область Красный Крест Война в Украине Русские
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта