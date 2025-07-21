Сибига о визите Келлога: приостановка атак показала, что Путин боится Трампа
Приостановка массированных атак на Киев во время визита спецпосланника президента США Кита Келлога доказывает, что российский диктатор Владимир Путин боится президента Дональда Трампа.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Сибига напомнил, что во время визита Келлога атак россиян на Киев зафиксировано не было.
"Это еще одно свидетельство того, кого на самом деле боится Путин. Путин боится только Трампа. Он понимает, что только Соединенные Штаты Америки могут заставить их к миру", - подчеркнул министр.
Также он добавил, что благодаря визиту Келлога американскому руководству передали информацию о войне РФ против Украины "из первых рук".
"Почему это важно? Потому что мы тоже должны противодействовать российскому нарративу, что Россия выиграет. Нет, Россия не выиграет, и Украина не проиграет. Важно исходить именно из этой парадигмы", - объяснил глава МИД.
Визит Келлога в Киев
Напомним, в понедельник, 14 июля, спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог прибыл в Украину с официальным визитом.
Он находился в Киеве четыре дня и провел встречи с украинскими топ-чиновниками, в том числе с президентом Владимиром Зеленским.
Украинцы во время визита Келлога обратили внимание, что массированные атаки "Шахедов" на Киев прекратились. Как отметил Зеленский, это связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на "полную эскалацию".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.