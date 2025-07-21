Сибіга про візит Келлога: припинення атак показало, що Путін боїться Трампа

Призупинення масованих атак на Київ під час візиту спецпосланця президента США Кіта Келлога доводить, що російський диктатор Володимир Путін боїться президента Дональда Трампа.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро заявив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга нагадав, що під час візиту Келлога атак росіян на Київ зафіксовано не було.

"Це ще одне свідчення того, кого насправді боїться Путін. Путін боїться тільки Трампа. Він розуміє, що тільки Сполучені Штати Америки можуть примусити їх до миру", - наголосив міністр.

Також він додав, що завдяки візиту Келлога американському керівництву передали інформацію про війну РФ проти України "з перших рук".

"Чому це важливо? Тому що ми теж повинні протидіяти російському наративу, що Росія виграє. Ні, Росія не виграє, і Україна не програє. Важливо виходити саме з цієї парадигми", - пояснив голова МЗС.