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Сибіга про візит Келлога: припинення атак показало, що Путін боїться Трампа

Київ, Понеділок 21 липня 2025 22:33
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Сибіга про візит Келлога: припинення атак показало, що Путін боїться Трампа Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Призупинення масованих атак на Київ під час візиту спецпосланця президента США Кіта Келлога доводить, що російський диктатор Володимир Путін боїться президента Дональда Трампа.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро заявив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Сибіга нагадав, що під час візиту Келлога атак росіян на Київ зафіксовано не було.

"Це ще одне свідчення того, кого насправді боїться Путін. Путін боїться тільки Трампа. Він розуміє, що тільки Сполучені Штати Америки можуть примусити їх до миру", - наголосив міністр.

Також він додав, що завдяки візиту Келлога американському керівництву передали інформацію про війну РФ проти України "з перших рук".

"Чому це важливо? Тому що ми теж повинні протидіяти російському наративу, що Росія виграє. Ні, Росія не виграє, і Україна не програє. Важливо виходити саме з цієї парадигми", - пояснив голова МЗС.

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог прибув в Україну з офіційним візитом.

Він перебував у Києві чотири дні і провів зустрічі з українськими топ-посадовцями, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

Українці під час візиту Келлога звернули увагу, що масовані атаки "Шахедів" на Київ припинилися. Як зазначив Зеленський, це пов'язано з тим, що російський диктатор Володимир Путін не хоче йти на "повну ескалацію".

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