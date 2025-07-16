Зеленский объяснил, почему РФ снизили интенсивность обстрелов во время визита Келлога

"Генерал (Кит - ред.) Келлог прибыл в Украину, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок. Это очень интересный пример. Этой ночью и предыдущей ночью не было никаких сильных атак", - отметил Зеленский.

По его словам, когда американцы в Украине, Путин не бомбит Украину. Путин будет пытаться запугивать, шантажировать и создавать напряжение, но он не идет на полную эскалацию. Он добавил, что украинцы уже шутят по этому поводу.

"Говорят, что надо дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, и чтобы американцы чаще к нам приезжали, потому что тогда Россия будет меньше бомбить", - добавил глава государства.

"Это означает одно: Путин боится Америки. Я все это время это говорил, и я также говорил президенту. В любом случае, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это важный момент", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также объяснил, почему РФ боится заканчивать войну в Украине. По его словам, Путин мобилизовал 1 200 000 человек. Более миллиона уже убито или ранено. Но сегодня на поле боя у него все еще около 1 200 000 военнослужащих.

"Почему он боится окончания войны? Одна из причин заключается в том, что эти люди вернутся домой. Психологически они нестабильны. Они не воевали, чтобы защитить свои дома. Они не воевали за себя. Они вернутся другими. Россия до сих пор не имеет плана, что делать с ними, когда они вернутся. Это также одна из причин, почему война затягивается", - добавил Зеленский.