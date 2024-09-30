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Сибига посетит Венгрию: программа визита

Понедельник 30 сентября 2024 10:10
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Сибига посетит Венгрию: программа визита Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

30 сентября, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, министр иностранных дел Андрей Сибига совершит рабочий визит в Венгрию. В Будапеште он встретится с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто для проведения двусторонних переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Среди ключевых вопросов обсуждения - развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов в сферах экономики, пограничной инфраструктуры и защиты прав национальных меньшинств.

Также планируется обсуждение евроинтеграционного курса Украины, ее вступления в НАТО и формулы мира как пути к завершению российской агрессии.

После переговоров руководители МИД сделают заявления для прессы.

Этот визит является частью регионального турне новоназначенного министра, целью которого является укрепление добрососедских отношений и продвижение Украины к членству в ЕС и НАТО.

Отношения Украины и Венгрии

Проблемы с Венгрией по вопросу национальных меньшинств возникли после принятия образовательного закона в Украине в 2017 году.

Закон предусматривал, что представители национальных меньшинств смогут учиться на родном языке только в начальных классах, а в средних и старших - обучение будет проходить на украинском языке.

Венгрия расценила этот закон как попытку ассимиляции, после чего неоднократно блокировала инициативы ЕС, направленные на поддержку Украины.

Кроме того, Венгрия отказывается оказывать военную помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Более подробно о причинах неоднозначных отношений с Венгрией – в материале РБК-Украина.

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