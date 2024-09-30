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Сибіга відвідає Угорщину: програма візиту

Понеділок 30 вересня 2024 10:10
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Сибіга відвідає Угорщину: програма візиту Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

30 вересня, за дорученням президента України Володимира Зеленського, міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Угорщини. У Будапешті він зустрінеться з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто для проведення двосторонніх переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Серед ключових питань обговорення - розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів у сферах економіки, прикордонної інфраструктури та захисту прав національних меншин.

Також планується обговорення євроінтеграційного курсу України, її вступу до НАТО та формули миру як шляху до завершення російської агресії.

Після перемовин очільники МЗС зроблять заяви для преси.

Цей візит є частиною регіонального турне новопризначеного міністра, метою якого є зміцнення добросусідських відносин і просування України до членства в ЄС та НАТО.

Відносини України та Угорщини

Проблеми з Угорщиною щодо питання національних меншин виникли після ухвалення освітнього закону в Україні у 2017 році.

Закон передбачав, що представники національних меншин зможуть навчатися рідною мовою лише в початкових класах, а в середніх і старших — навчання відбуватиметься українською мовою.

Угорщина розцінила цей закон як спробу асиміляції, після чого неодноразово блокувала ініціативи ЄС, спрямовані на підтримку України.

Крім того, Угорщина відмовляється надавати військову допомогу Україні у протидії російській агресії.

Більш детально про причини неоднозначних відносин з Угорщиною - у матеріалі РБК-Україна.

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