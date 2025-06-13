Сибига посетит Чехию: в МИД назвали цель визита

В пятницу, 13 июня, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит рабочий визит в Чешскую Республику по приглашению своего чешского коллеги Яна Липавского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .

В столице Чехии Сибига примет участие в международном форуме GLOBSEC-2025, где выступит на панельной дискуссии, посвященной российской агрессии против Украины и возможностям достижения справедливого мира.

"Министр привлечет внимание международного сообщества к российскому террору против нашего государства и людей, отказу России от прекращения огня и мирных усилий, необходимости увеличения давления на агрессора и усиления Украины", - говорится в сообщении МИД.

В рамках визита Сибига проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, в частности с представителями стран Латинской Америки и Ближнего Востока. Также запланированы отдельные переговоры с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

Кроме того, украинский дипломат встретится с представителями чешского гражданского общества, украинской общины в Чехии и посетит места памяти, связанные с Украиной в Праге.