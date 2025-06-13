Сибіга відвідає Чехію: у МЗС назвали мету візиту

У п’ятницю, 13 червня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Чеської Республіки на запрошення свого чеського колеги Яна Ліпавського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

У столиці Чехії Сибіга візьме участь у міжнародному форумі GLOBSEC-2025, де виступить на панельній дискусії, присвяченій російській агресії проти України та можливостям досягнення справедливого миру.

"Міністр приверне увагу міжнародної спільноти до російського терору проти нашої держави та людей, відмови Росії від припинення вогню та мирних зусиль, потреби збільшення тиску на агресора та посилення України", - йдеться у повідомленні МЗС.

У межах візиту Сибіга проведе низку двосторонніх зустрічей з іноземними колегами, зокрема з представниками країн Латинської Америки та Близького Сходу. Також заплановані окремі переговори з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським.

Крім того, український дипломат зустрінеться з представниками чеського громадянського суспільства, української громади в Чехії та відвідає місця пам’яті, пов’язані з Україною в Празі.