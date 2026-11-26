Украина не намерена переносить боевые действия с Россией на территорию других стран, в частности Ливии. Действия Киева направлены исключительно против российских военных объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.
Министр провел разговор с главой ливийского МИД Ат-Тахером Аль-Бауром, в котором подтвердил поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Ливии.
" Я объяснил своему коллеге, что никакие действия Украины никогда не были направлены против Ливии или ливийского народа - они касались исключительно российских военных объектов, непосредственно обеспечивающих ведение Россией войны против Украины " ,
Он также выразил сожаление из-за непреднамеренных последствий и передал соболезнования ливийскому народу.
"Мы не намерены переносить войну, которую Россия ведет против Украины, на территорию Ливии или какой-либо другой страны", - подчеркнул глава украинского МИД.
Сибига заявил, что Украину и Ливию связывают давние дружеские отношения. Украинские медики были рядом с ливийским народом в сложные периоды его истории и оказывали жизненно необходимую медицинскую помощь.
"Сегодня Украина остается надежным партнером и вносит важный вклад в продовольственную безопасность Ливии, поставляя зерно и другие продукты питания", - сказал министр.
По его словам, Киев готов углублять сотрудничество не только в здравоохранении и продовольственной безопасности, но и в экономике, торговле и политике.
"Я ценю возможность прямого диалога и открытого обмена мнениями и спасибо ливийскому коллеге за этот содержательный разговор. Мы готовы поддерживать связь и дальше", - подытожил глава МИД.
Напомним, 22 ноября российский корвет "Меркурий" был уничтожен после мощного взрыва и пожара у ливийского порта Бенгази. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что уничтожение судна - результат операции Украины.
Отметим, глава немецкого МИДа Иоганн Вадефуль предостерег Украину от "географического" распространения конфликта с РФ на фоне атак на российские корабли в Средиземном и Балтийском морях.