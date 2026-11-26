Министр провел разговор с главой ливийского МИД Ат-Тахером Аль-Бауром, в котором подтвердил поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Ливии.

" Я объяснил своему коллеге, что никакие действия Украины никогда не были направлены против Ливии или ливийского народа - они касались исключительно российских военных объектов, непосредственно обеспечивающих ведение Россией войны против Украины " , - отметил Сибига.

Он также выразил сожаление из-за непреднамеренных последствий и передал соболезнования ливийскому народу.

"Мы не намерены переносить войну, которую Россия ведет против Украины, на территорию Ливии или какой-либо другой страны", - подчеркнул глава украинского МИД.

Надежное партнерство двух стран

Сибига заявил, что Украину и Ливию связывают давние дружеские отношения. Украинские медики были рядом с ливийским народом в сложные периоды его истории и оказывали жизненно необходимую медицинскую помощь.

"Сегодня Украина остается надежным партнером и вносит важный вклад в продовольственную безопасность Ливии, поставляя зерно и другие продукты питания", - сказал министр.

По его словам, Киев готов углублять сотрудничество не только в здравоохранении и продовольственной безопасности, но и в экономике, торговле и политике.

"Я ценю возможность прямого диалога и открытого обмена мнениями и спасибо ливийскому коллеге за этот содержательный разговор. Мы готовы поддерживать связь и дальше", - подытожил глава МИД.