В Германии предостерегли Украину от "географического" распространения конфликта с Россией. Заявление прозвучало на фоне недавних атак на российские корабли в Средиземном и Балтийском морях.

Об этом заявил глава немецкого МИД Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa .

Заявление глава внешнеполитического ведомства ФРГ сделал в четверг, 26 ноября, в Берлине на полях встречи со своим румынским коллегой Даном Некулешеску.

"Право Украины на самооборону бесспорно, и мы поддерживаем Украину, но я бы решительно предостерег от географического распространения этого конфликта", - подчеркнул Вадефуль.

В то же время, министр подтвердил дальнейшую поддержку Киева со стороны Берлина и признал законность ударов по российским военным целям, в том числе и в Балтийском море.

Тем не менее, он призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации или создать угрозы для судоходства и окружающей среды в регионе.

"Но я не могу выступать за эскалацию конфликта. Мы должны сдержать этот конфликт. Мы должны избежать любой эскалации. Мы также должны предотвратить любую угрозу судоходству и окружающей среде в регионе Балтийского моря. И именно поэтому мы сейчас ведем очень тесные переговоры по этому вопросу", - добавил немецкий дипломат.