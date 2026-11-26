Міністр провів розмову з очільником лівійського МЗС Ат-Тахером Аль-Бауром, в якій підтвердив підтримку Україною суверенітету й територіальної цілісності Лівії.

"Я пояснив своєму колезі, що жодні дії України ніколи не були спрямовані проти Лівії чи лівійського народу - вони стосувалися виключно російських військових об’єктів, які безпосередньо забезпечують ведення Росією війни проти України", - зазначив Сибіга.

Він також висловив жаль через ненавмисні наслідки й передав співчуття лівійському народові.

"Ми не маємо наміру переносити війну, яку Росія веде проти України, на територію Лівії чи будь-якої іншої країни", - підкреслив очільник українського МЗС.

Надійне партнерство двох країн

Сибіга заявив, що Україну і Лівію пов’язують давні дружні відносини. Українські медики були поруч із лівійським народом у найскладніші періоди його історії та надавали життєво необхідну медичну допомогу.

"Сьогодні Україна залишається надійним партнером і робить важливий внесок у продовольчу безпеку Лівії, постачаючи зерно та інші продукти харчування", - сказав міністр.

За його словами, Київ готовий поглиблювати співпрацю не лише в охороні здоров’я та продовольчій безпеці, а й в економіці, торгівлі та політиці.

"Я ціную можливість прямого діалогу та відкритого обміну думками й дякую лівійському колезі за цю змістовну розмову. Ми готові підтримувати зв’язок і надалі", - підсумував очільник МЗС.